Москва, 8 декабря, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением, тем более что США сами толкнули другие страны к выстраиванию альтернативных торгово-экономических отношений, считает политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. Об этом он заявил 8 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами Правительства

Ранее, выступая на форуме «Россия зовёт!», президент России Владимир Путин высказался за укрепление финансового суверенитета государств, за развитие равноправного партнёрства и призвал к переходу от глобализации к суверенным экономикам.

По словам Мендковича, даже на Западе уже признали — Россия очень эффективно справилась с внешним давлением. Например, западная пресса включила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в рейтинг разрушителей санкций за то, что она смогла предотвратить экономическую катастрофу России в результате действий США и их союзников.

«Нам действительно удалось на данном этапе сохранить суверенитет, а также связи с арабскими странами, Китаем и Индией. Это позволяет торговать не только в обход санкций, но и создавать принципиально новые товарные цепочки, а также цепочки производства. Повышается производство отечественной техники — военной, бытовой, промышленной», — констатировал Мендкович.

Ещё один пример успешных действий России — это серия недавних визитов Путина в арабские страны и встреча с президентом Ирана. Как пояснил политолог, речь идёт о создании принципиально новых направлений экономического взаимодействия. И раз уж Европа проявляет экономическую агрессию, Москва будет искать других партнёров, тем более что европейская экономика как раз переживает спад и катастрофические изменения.

«На данном этапе экономическая стратегия Путина полностью себя оправдала, — уверен Мендкович. — Мы смогли выдержать очень тяжёлый натиск и агрессию Запада. Россия смогла сохранить суверенитет и отстоять свою независимость на Украине. Поэтому я считаю, что на данном этапе поставленные цели выполняются. Теперь важно удержать эту высокую планку и дальше развивать внешнеэкономические связи на новых направлениях».

При этом он подчеркнул, что США своей агрессией сами толкнули многих на то, чтобы создавать альтернативные экономические пути. Агрессия против России показала, что в любой момент целью Вашингтона может стать, например, какая-то из арабских стран, богатая нефтью.

«Или Китай, который прописан в качестве основного противника в концепциях США и рассматривается как объект для возможного расчленения на регионы как самая крупная и опасная страна. Вполне естественно, что в таких условиях каждый беспокоится на свою независимость. Каждый ищет способы сократить риски в случае очередной агрессии мирового жандарма», — подытожил эксперт.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовёт!», заявил, что Россия доказала свою способность выстаивать в условиях сложнейших вызовов, а её экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности.

Также президент России заявил, что мировые экономические отношения меняются, на смену прежней модели глобализации приходит многополярная. В свою очередь Москва выступает за реально демократическую модель развития глобальной экономики: такую, где верх берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. США же эксплуатируют даже своих союзников, как и других участников мировой экономики.

Глава государства подчеркнул, что Россию больше нельзя назвать «страной-бензоколонкой», так как в структуре экономического роста России всё большую долю занимают несырьевые отрасли: обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, ЖКХ.

Между тем финансовая система, в которой преобладают доллар и евро, оказалась дискредитирована. По словам Путина, её в настоящее время с успехом замещает система расчёта в национальных валютах.