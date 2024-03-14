Москва, 14 марта, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Российская экономика за январь 2024 года выросла на 4,6%, заявил 14 марта президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА Регнум

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Как передавало ИА Регнум, 28 февраля Минэкономразвития сообщило, что рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении. Месяцем ранее, в декабре 2023 года, показатель составлял 4,4%. В сравнении с январём 2022 года в январе 2024 года ВВП увеличился на 1,9%.

Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «группы семи», заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Также глава государства заявил, что недоброжелатели России не достигли своих целей по изоляции РФ. Россия переживает особое время, качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе, отметил глава государства. Даже в недружественных России странах у Москвы остаётся много союзников, а во всём мире растёт интерес к идеям страны, особенно в вопросах экономики и сохранения традиционных ценностей, добавил президент.