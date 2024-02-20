Москва, 20 февраля, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что задачи, которые перед собой ставили недоброжелатели страны по её изоляции, развалились.

Kremlin.ru

20 февраля российский лиедр принял участие в пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового времени».

«Те задачи, которые наши недоброжелатели перед собой ставили с точки зрения ограничения России, с точки зрения изоляции, ясно, что все развалилось. Это уже понятно, это очевидно», — сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия переживает особое время, и его новизна в том, чтобы вывести страну на другой уровень развития. Кроме того, РФ качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

«Это время России», — указал Путин.

Он также отметил, что даже в недружественных России странах у Москвы остаётся много союзников, а во всём мире растёт интерес к идеям страны особенно в вопросах экономики и сохранения традиционных ценностей.

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После начала СВО страны Запада неоднократно заявляли о цели погрузить Россию в изоляцию, а также разрушить её экономику. К 2024 году, по оценкам экспертов, в отношении РФ введёно рекордное количество санкций ЕС и США.

Однако ещё конце сентября прошлого года на встрече с новоизбранными главами российских субъектов Путин обратил внимание на то, что в России наступило время новых возможностей для развития региональных экономик, внешнее давление стало мощным стимулом для роста отечественных производств. Ключевым фактором для благополучия российских семей, повышения их доходов, решения демографических и социальных задач остаётся развитие региональных экономик, укрепление их технологической, образовательной, кадровой базы, создание новых рабочих мест.

Более того, ВВП России по итогам 2023 года при уточнении может оказаться выше 3,5%, отмечал президент. Зарплаты за десять месяцев 2023 года выросли на 7,7% в реальном выражении. Такой рост является существенным, но нужно не забывать «сопоставлять» его с уровнем инфляции, добавил глава государства.

Провал попыток «изоляции» и экономического разгрома РФ признают и сами представители ЕС и США. Журналист Габор Стейнгарт в статье для немецкого журнала Focus призвал Запад признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента Владимира Путина.