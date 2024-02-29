Москва, 29 февраля, 2024, 13:08 — ИА Регнум. Экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опередила государства «Большой семёрки», заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 29 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня Россия — крупнейшая экономика Европы по размеру валового внутреннего продукта, по паритету покупательной способности и пятая в мире», — заявил президент.

Путин отметил, что в прошлом году российская экономика росла темпами выше мировой. По этому показателю страна опередила не только ведущие европейские страны, но и все государства G7.

Президент добавил, что темпы и качество роста позволяют надеяться и утверждать, что Россия войдёт в четвёрку крупнейших экономик мира. Как уточнил глава государства, такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей.

Глава государства также уточнил, что российская экономика становится более сложной, технологичной и несырьевой.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года рост ВВП России составил 4,6% в годовом выражении после повышения на 4,4% в декабре 2023 года. По данным Минэкономразвития России, также ускорился рост промышленного производства. В январе он составил до 4,6% в годовом выражении.

Президент Владимир Путин 12 февраля 2024 года сообщил, что экономика страны выросла в 2023 году на 3,6%, что выше средних темпов в мире. Он добавил, что экономика развитых стран в среднем выросла на 1,5%, а в мире этот показатель составил 3%.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов отмечал, что рост ВВП России ещё не говорит о выходе экономики на траекторию устойчивого роста. Так, подъём ВВП указывает на то, что Россия справилась с санкционным шоком.