Киев, 25 апреля, 2024, 06:59 — ИА Регнум. На Украине ранним утром 25 апреля на фоне объявленной воздушной тревоги прогремели взрывы в Черкасской области. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население подконтрольных Киеву районов Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Подробности взрывов в Черкасской области не приводятся. Комментарии от местных властей о повреждённых объектах не поступали.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 23 апреля мощный взрыв прогремел в Николаеве. При этом воздушную тревогу в городе и области не объявляли. В этот же вечер взрыв слышали в Днепропетровске. Также 23 апреля назначенные Киевом власти временно оккупированной Украиной части Херсонской области заявили о повреждении в областном центре объекта критической инфраструктуры.

22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество, заявил 24 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».