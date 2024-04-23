Киев, 23 апреля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. На Украине вечером 23 апреля взрыв прогремел в Днепропетровске. Об этом написало издание «Страна. ua».

Подробности инцидента не приводятся. Официальных данных о повреждённых объектах не поступало.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской и Полтавской областях.

Как передавало ИА Регнум, в подконтрольной Киеву части Херсонской области 23 апреля сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

Ранее издание «Зеркало недели» сообщило, что в ночь на 23 апреля в Одессе прогремела серия мощных взрывов. Подробности инцидента не приводились.