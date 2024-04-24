Харьков, Украина, 24 апреля, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Харьков больше не может самостоятельно генерировать электричество, заявил 24 апреля мэр города Игорь Терехов в эфире телеканала «Рада».

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Сегодня собственной генерации у города Харькова нет», — сказал он.

По его словам, в результате атак в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектростанции.

Как передавало ИА Регнум, 22 апреля украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове. Глава подконтрольной киевскому режиму Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов позднее уточнил, что в результате удара в Харькове повреждение получила телевышка.

С 10 октября 2022 года российские военные наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда — по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.