Вашингтон, 25 апреля, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Пентагон отправил Украине значительное количество тактических баллистических ракет ATACMS. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 24 апреля на брифинге для журналистов.

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

Чиновник пояснил, что решение об отправке ракет президент США Джо Байден принял не афишируя ещё в феврале.

«Могу подтвердить, что было дано указание предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», — сказал Джейк Салливан.

Как сообщало ИА Регнум, Украина и ранее получала от США ракеты ATACMS, и ВСУ уже применяли их против российских объектов. В ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

По данным Reuters, ракеты были переданы Киеву ещё в марте и применялись ВСУ, в том числе для нанесения ударов по Крыму.

Ранее президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км.