Киев, 17 октября, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Американские ракеты большой дальности ATACMS уже находятся на территории Украины, заявил 17 октября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесён в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Иван Шилов ИА Регнум ATACMS

По его словам, ВСУ уже якобы использовали эти ракеты для нанесения ударов по российским объектам.

«Ну что, ATACMS уже у наc. Спасибо нашим партнёрам», — написал Гончаренко в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 9 октября американский журнал The New Yorker сообщил, что президент США Джозеф Байден утвердил передачу Киеву дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS ещё в сентябре 2023 года. Основным аргументом против поставок этих ракет были опасения эскалации конфликта, при этом некоторые представители администрации США предлагали использовать угрозу их отправки «для давления на Россию».

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон отмечал, что ATACMS, радиус действия которых достигает 305 км, способны ударить в глубь российской территории, но только если подойдут ближе к линии фронта, а там они окажутся лёгкой мишенью для российских военных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 сентября заявил, что решение США о поставке Украине ATACMS не изменит исход специальной военной операции, потому как оружия, способного серьёзно изменить расстановку сил, не существует.

10 октября американский сенатор Джош Хоули заявил, что в связи со сложившейся на Ближнем Востоке ситуацией Израиль должен получить все финансовые средства, которые ранее предназначались для Украины. Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность объединить в рамках одного законопроекта финансирование Украины и предоставление помощи Израилю. 16 октября министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Вашингтон «безусловно может» позволить себе оказывать военно-финансовую помощь Израилю и Украине одновременно.