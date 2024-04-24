Вашингтон, 24 апреля, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Украина на прошлой неделе применила ракеты ATACMS, поставленные Соединёнными Штатами, сообщает 24 апреля агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, ракеты были впервые применены утром 17 апреля по российскому аэродрому в Крыму.

По данным агентства, Соединённые Штаты без публичной огласки поставили Украине ракеты ATACMS в марте.

Как передавало ИА Регнум, Украина уже получала от США ракеты ATACMS, и ВСУ уже применили их против российских объектов. Ещё в ноябре 2023 года министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российские войска за месяц уничтожили в зоне проведения специальной военной операции шесть ракет ATACMS.

Президент России Владимир Путин называл большой ошибкой Вашингтона поставки Киеву ракет ATACMS. Это решение не изменит ситуацию на линии соприкосновения и лишь продлит агонию киевского режима, подчёркивал глава государства.

ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля». Имеет дальность применения до 300 км. Её разработка началась в 1982 году. Как пояснил ИА Регнум военный эксперт Дмитрий Дрозденко, у ракеты нет никаких особенных характеристик, свойств и преимуществ. В качестве её особенности выделяют дальность полёта. Однако американцы поставляют ВСУ самый старый образец ракеты, и в этом её минус, отметил военный эксперт.