Вашингтон, 24 апреля, 2024, 22:59 — ИА Регнум. Соединённые Штаты с европейскими союзниками не оставляют разработку механизма использования замороженных активов России на нужды Украины. Об этом 24 апреля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По словам Салливана, лидеры стран G7 единодушно заявили, что российские активы останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины.

«Конкретный способ, которым это будет сделано, всё ещё остаётся предметом наших консультаций с европейскими партнёрами», — сказал помощник американского лидера Джо Байдена журналистам.

Салливан добавил, что эта тема станет одной из ключевых в ходе предстоящего саммита стран «Большой семёрки», проведение которого намечено на середину июня в Италии.

Как сообщало ИА Регнум, возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. По её мнению, это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе это всё понимают, что этого делать нельзя.

Россия, в свою очередь, будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. В дальнейшем она назвала выделение властями США нового транша для военной помощи киевскому режиму прямымспонсированием террористической деятельности.

После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будут ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.