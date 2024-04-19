Москва, 19 апреля, 2024, 19:46 — ИА Регнум. Россия будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в опубликованном 19 апреля на сайте ведомства комментарии.

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Она ответила на заявление министра финансов США Джанет Йеллен, предупредившей, что Москва ответит на изъятие российских средств.

«В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что заморозка российских средств западными странами и попытка их изъять — это незаконные меры, которые нарушают основополагающие принципы международного права, в том числе указанный в Уставе ООН принцип равенства государств. Москва будет считать циничным воровством любое посягательство на имущество России, добавила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что в российской юрисдикции находятся значительные объёмы средств, принадлежащих западным странам. При этом она не стала раскрывать подробности, отметив, что у России широкий арсенал ответных шагов.

Как сообщало ИА Регнум, Йеллен 16 апреля заявила, что понимает опасность конфискации российских активов, так как Москва на это обязательно ответит. Глава Минфина сообщила, что ведомство изучает риски, чтобы найти возможные стратегии, которые можно будет предложить лидерам стран G7.

Директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что изъятие российских средств грозит кризисом мировой валютной системы. Он призвал учитывать эти риски.

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов 18 апреля в беседе с ИА Регнум, заявил, что лидеры западных стран понимают незаконность изъятия российских активов. Эксперт уверен, что они пока не готовы к этому шагу из-за риска дестабилизации финансовой системы. По его мнению, Запад может пойти на этот шаг только, если решится на открытую экономическую войну с Россией и торгово-экономическую блокаду, а международное право это приравнивает к агрессии.