Москва, 22 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Иван Шилов ИА Регнум

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Однако, по мнению эксперта, это может быть сложно осуществить на практике.

«США пытаются заставить ЕС совершить аналогичные действия в отношении российских активов. Вложения России в Европе в 10 раз больше, чем в США. Если ЕС произведёт конфискацию, то доверие к США и Европейскому союзу, к их валютам будет подорвано, так как инвесторы будут опасаться, что их накопления могут быть также конфискованы. Это может привести к ухудшению экономической ситуации, особенно в Евросоюзе», — отметил эксперт.

Таким образом, США, требуя от ЕС конфискации российских активов, фактически требуют от Евросоюза самоубийства. ЕС уже несёт основные издержки конфликта на Украине и является основным донором помощи Украине. Если активы будут конфискованы, ЕС станет основным держателем издержек, добавил Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, палата представителей подавляющим большинством голосов приняла законопроект о конфискации активов и требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TilTok под угрозой блокировки. По итогам голосования за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

После начала специальной военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будут ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.

Среди участников переговоров была и министр финансов США Джанет Йеллен, которая призвала представителей стран ЕС к компромиссу. Вместе с тем в Европе якобы отвергли призывы Вашингтона из-за страха того, что решение о конфискации может нарушить международное право, а также подорвать доверие к евро и спровоцировать Россию на ответные меры.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 апреля заявила, что решение палаты представителей Конгресса США о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины и о выделении Киеву $61 млрд помощи — это воровство с целью финансировать теракты киевского режима против Москвы.

Захарова 20 апреля отметила, что Россия, в свою очередь, будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что палата представителей Конгресса США, одобрившая изъятие замороженных российских активов в помощь Украине, создаёт крайне опасный прецедент. Кремль считает это решение посягательством на госсобственность и будет отвечать.

Профессор РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что Соединённым Штатам Америки после конфискации замороженных активов России в пользу Украины грозит дефолт. По его мнению, шаткость ситуации заключается ещё и в том, что теперь любое государство может заявить о намерении ограбить другую страну и сделать это.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике. По его словам, проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с США и Великобританией, добавил он.