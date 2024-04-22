Политолог назвал последствия конфискации США активов России
Безпалько: конфискация российских активов США подорвёт доверие к доллару
Москва, 22 апреля, 2024, 19:33 — ИА Регнум. В случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано. Об этом 22 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. Однако, по мнению эксперта, это может быть сложно осуществить на практике.
«США пытаются заставить ЕС совершить аналогичные действия в отношении российских активов. Вложения России в Европе в 10 раз больше, чем в США. Если ЕС произведёт конфискацию, то доверие к США и Европейскому союзу, к их валютам будет подорвано, так как инвесторы будут опасаться, что их накопления могут быть также конфискованы. Это может привести к ухудшению экономической ситуации, особенно в Евросоюзе», — отметил эксперт.
Таким образом, США, требуя от ЕС конфискации российских активов, фактически требуют от Евросоюза самоубийства. ЕС уже несёт основные издержки конфликта на Украине и является основным донором помощи Украине. Если активы будут конфискованы, ЕС станет основным держателем издержек, добавил Безпалько.
Как передавало ИА Регнум, палата представителей подавляющим большинством голосов приняла законопроект о конфискации активов и требование к продаже китайской компанией ByteDance американского бизнеса соцсети TilTok под угрозой блокировки. По итогам голосования за законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.
После начала специальной военной операции России на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будут ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.
Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что европейские чиновники выражают недовольство из-за нежелания США отказаться от идеи конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины.
В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит по ЕС, а не по Соединённым Штатам. В публикации говорится, что американские чиновники провели встречи с европейскими коллегами и оказывали на тех давление в вопросе изъятия средств России.
Среди участников переговоров была и министр финансов США Джанет Йеллен, которая призвала представителей стран ЕС к компромиссу. Вместе с тем в Европе якобы отвергли призывы Вашингтона из-за страха того, что решение о конфискации может нарушить международное право, а также подорвать доверие к евро и спровоцировать Россию на ответные меры.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 21 апреля заявила, что решение палаты представителей Конгресса США о конфискации замороженных российских активов в пользу Украины и о выделении Киеву $61 млрд помощи — это воровство с целью финансировать теракты киевского режима против Москвы.
Захарова 20 апреля отметила, что Россия, в свою очередь, будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля заявил, что палата представителей Конгресса США, одобрившая изъятие замороженных российских активов в помощь Украине, создаёт крайне опасный прецедент. Кремль считает это решение посягательством на госсобственность и будет отвечать.
Профессор РАНХиГС Юрий Юденков отметил, что Соединённым Штатам Америки после конфискации замороженных активов России в пользу Украины грозит дефолт. По его мнению, шаткость ситуации заключается ещё и в том, что теперь любое государство может заявить о намерении ограбить другую страну и сделать это.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что наглое и разрушительное решение по российским активам не принесёт ничего положительного международной политике. По его словам, проведена ещё одна смысловая линия сдерживания, впереди дальнейшая эскалация противостояния с Западом во главе с США и Великобританией, добавил он.