Москва, 23 апреля, 2024, 08:36 — ИА Регнум. Возможное изъятие активов России разрушит мировую экономику, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Михаил Терещенко/ТАСС Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко

«Это (изъятие российских активов) в принципе беспрецедентный будет в истории мировой шаг, который просто разрушит мировую экономику», — сказала Матвиенко в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву.

Она отметила, что это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе это всё понимают, что этого делать нельзя.

Как передавало ИА Регнум, после начала специальной военной операции России на Украине Евросоюз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. В Кремле заявляли, что решения об использовании замороженных российских активов будут ещё одним шагом в попрании всех правил и норм международного права.

20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации активов России в пользу Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, против — 58. Документ направили в Сенат для дальнейшего рассмотрения.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ИА Регнум заявил, что в случае конфискации активов России в США в пользу Украины доверие к американской валюте будет подорвано.