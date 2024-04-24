Москва, 24 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 299 беспилотников ВСУ, сообщило 24 апреля Министерство обороны.

РИА Новости

Также средства ПВО в течение суток уничтожили девять снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ольха», а также шесть управляемых авиабомб Hammer, заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито 299 украинских беспилотных летательных аппаратов, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, также 24 апреля официальный представитель Минобороны сообщил, что российские войска в минувшие сутки поразили цех производства беспилотников и хранилище топлива ВСУ. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, отразив семь контратак противника. Потери ВСУ в результате действий этой группировки ВС РФ,а также Южной группировки составили до 820 военных.

Днём ранее, 23 апреля, Конашенков проинформировал, что средства ПВО сбили за прошедшие сутки более 100 дронов ВСУ, а также ракету «Точка-У», шесть реактивных снарядов и четыре авиабомбы Hammer. Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 22 932 беспилотных летательных аппарата противника.