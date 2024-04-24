Москва, 24 апреля, 2024, 15:02 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в результате действий Южной группировки войск составили за сутки до 470 военных, сообщил 24 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 30-й и 53-й механизированных, 56-й мотопехотной, 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населеных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Богдановка, Красное и Курдюмовка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Также в районах населённых пунктов Часов Яр, Георгиевка и Красногоровка в ДНР были отражены семь контратак штурмовых групп 41-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

«Потери противника за сутки составили до 470 военнослужащих, боевая бронированная машина и девять автомобилей», — уточнил Конашенков.

В ходе контрабатарейной борьбы были поражены две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Кроме того, уничтожено три полевых склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

Как передавало ИА Регнум, днём ранее представитель российского военного ведомства информировал, что российская группировка войск «Юг» за сутки уничтожила до 500 украинских военных.

Также бойцы Южной группировки освободили в ДНР село Новомихайловку. Минобороны РФ проинформировало об этом 22 апреля, потерю села признали на Украине. Отмечалось, что ВСУ контролировали лишь несколько домов на окраине.