Москва, 24 апреля, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Необходимо наладить работу с заявлениями пострадавших от паводков граждан, чтобы людям было понятно, на какую помощь они имеют право. Об этом 24 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков.

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Глава государства подчеркнул, что людям неважно, какой уровень власти за что отвечает, главное — чтобы проблемы решались.

«Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и чётко», — сказал Путин.

Как ранее передавало ИА Регнум, Путин поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах. Также он отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков в регионах России привлечено достаточно.

Генпрокурор России Игорь Краснов ранее заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности. Одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводков, сказал Краснов.

Глава МЧС России Александр Куренков 22 апреля сообщил, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 950 миллионов рублей.