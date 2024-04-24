Москва, 24 апреля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах России будут привлечены к ответственности, заявил 24 апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая с докладом в Совете Федерации.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Первоочередной и общей задачей сейчас является оказание помощи пострадавшим и ликвидация негативных последствий. В дальнейшем мы обязательно добьёмся ответственности всех виновных», — заявил он.

По его словам, одной из причин затопления населённых пунктов стало неприменение гидрологической сети для прогнозирования паводка. Из 1 тыс. автоматизированных комплексов и постов гидрологической сети пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала, средства измерения расхода воды при прогнозировании паводка не использовались, уточнил генпрокурор.

«Отсутствие достоверной информации о показателях притока воды в ответственный момент и не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов. Это стало одной из причин чрезвычайного происшествия», — отметил Краснов.

В результате, добавил глава Генпрокуратуры, пострадали десятки тысяч людей, их имуществу, экономике нанесён значительный ущерб, который ещё предстоит оценить.

Как передавало ИА Регнум, в России растёт количество подтопленных в результате весеннего паводка жилых домов. Как сообщали в оперативных службах, их число превысило 15,6 тысячи в более чем 30 российских регионах.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с главой Роспотребнадзора Анной Поповой 24 апреля призвал власти постоянно контролировать снабжение питьевой водой жителей подтопленных регионов и следить за эпидемиологической обстановкой.

Глава МЧС России Александр Куренков 22 апреля сообщил, что около 400 тысяч заявлений на оказание материальной помощи после паводка принято от жителей Оренбургской области. Жителям региона уже выплачено более 950 миллионов рублей.