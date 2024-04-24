Москва, 24 апреля, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Размер компенсационных выплат жителям пострадавших от паводков регионов может быть скорректирован. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам устранения ущерба от наводнений.

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«Нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации», — пояснил Путин.

Он уточнил, что имеет в виду единовременную материальную помощь, а также выплаты в связи с частичной или полной утратой имущества и другие.

Как передавало ИА Регнум, также в ходе совещания глава государства поручил не допускать спекулятивных скачков цен на товары первой необходимости в пострадавших от паводков регионах.

Вместе с тем лидер страны отметил, что сил и средств для ликвидации последствий паводков привлечено достаточно.

Президент добавил, что нужно оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков гражданам.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что все виновные в масштабном ущербе от паводков в регионах страны будут привлечены к ответственности.