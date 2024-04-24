Москва, 24 апреля, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Российское правительство и МИД работают с Анкарой по ситуации с Turkish Airlines, дружественный характер отношений стран позволяет рассчитывать на урегулирование вопросов, заявил на брифинге 24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Markus Mainka/Global Look Press

«Здесь, не дожидаясь контактов на высшем уровне, очень активно работает наше дипломатическое ведомство, активно работает наше правительство, которое неустанно ставит этот вопрос, говорит о неприемлемости такой ситуации для нас и для российских граждан, конечно», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что России и Турции конструктивные и дружественные отношения, которые позволяет урегулировать возникшие проблемы.

«Мы убеждены, что дружественный характер наших отношений позволяет нам рассчитывать на урегулирование всех подобных вопросов», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, в марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщило, что участились случаи отказов, в том числе гражданам РФ, в посадке на рейсы Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на вопросы о целях поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

Позднее Совет по правам человека при президенте России обратился к послу Турции после случаев с отказом Turkish Airlines принимать на борт россиян, которые следуют из Турции в страны Латинской Америки. Члены совета выразили серьёзную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков.

Сотрудники стамбульского аэропорта грубо ведут себя в отношении граждан России и даже позволяют себе швырять российские паспорта, заявляя об отказе в возможности совершения перелёта, рассказали ранее столкнувшиеся с таким ограничениями граждане РФ.

23 апреля посольство России в Анкаре рекомендовало гражданам РФ воздержаться от использования авиакомпании Turkish Airlines, а МИД заявил, что ждёт от Турции объяснения ситуации с транзитом граждан России в Латинскую Америку.