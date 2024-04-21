Стамбул, Турция, 21 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей и ожидают реакции министерства иностранных дел республики на обращения, заявил 21 апреля генеральный консул России Андрей Буравов.

Xinhua /ZUMAPRESS.com /Global Look Press

«Вопрос доведен официальными обращениями до сведения руководства Turkish Airlines в Стамбуле и Москве и до МИД Турции. Ожидаем соответствующей реакции на наши обращения», — процитировала KP.RU российского консула.

С конца февраля Turkish Airlines не пускает некоторых пассажиров, в том числе из России, на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию.

Как в марте сообщало Генеральное консульство России в Стамбуле, участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. На рейсы не допускают пассажиров по ряду причин, среди которых отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.

Ранее, 21 апреля, российские турфирмы заявили, что сотни россиян подали заявки на туры в Европу в преддверии летнего сезона. В основном туристов интересуют Италия, Франция и Испания. Как пояснила гендиректор сети «Единый Визовый Центр» Алина Гафурова, это те страны, которые наиболее лояльны к россиянам в плане длительности срока визы.

В 2023 году Москву посетили 3,7 млн деловых туристов — это на 7% больше, чем в 2022-м. Среди туристов, посетивших Москву, были как гости из регионов, так и приехавшие из Китая, Индии, Турции и других стран.