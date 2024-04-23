Москва, 23 апреля, 2024, 08:59 — ИА Регнум. Российское посольство в Анкаре рекомендовало россиянам тщательно подумать о целесообразности полётов авиакомпанией Turkish Airlines, которая не допускает граждан РФ на транзитные рейсы в Латинскую Америку, сообщают «Известия» со ссылкой на дипведомство.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Проблема серьёзная. Нам непонятно, насколько турецкие власти осознают всю её серьёзность», — сообщили в посольстве.

Там добавили, что генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся ситуации. Посольство также официально обратилось в МИД Турции, однако чёткого ответа на запросы получено не было.

В дипведомстве отметили, что за последнее время участились случаи недопуска граждан России до посадки на транзитный рейс через Стамбул в Латинскую Америку, это сопровождалось некорректным поведением сотрудников авиакомпании Turkish Airlines.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что российские дипломаты в Турции следят за ситуацией с транзитом россиян через Стамбул в страны Латинской Америки на фоне сложностей и ожидают реакции министерства иностранных дел республики на обращения.

В марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают пассажиров по ряду причин, среди которых отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.