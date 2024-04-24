Смоленск, 24 апреля, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Пожар начался на двух объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК) в Смоленской области после атаки беспилотников, сообщил 24 апреля глава региона Василий Анохин.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — написал он в Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны (ПВО) ведут борьбу с беспилотниками. Сотрудники экстренных служб устраняют последствия возгорания. По предварительным данным, в результате атак украинских БПЛА жертв и пострадавших на местах происшествий нет.

Анохин также обратился к жителям региона с просьбой сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 24 апреля российскими силами ПВО и РЭБ были пресечены попытки украинских террористов совершить серию атак с применением дронов самолётного типа по территории России.

Три БПЛА сбиты над Курской областью, два — над Белгородской, ещё два — над территорией Воронежской области и один — над Смоленском.

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 20 апреля сбили над Смоленской областью два украинских беспилотных летательных аппарата.