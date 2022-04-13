Москва, 13 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Украина – безусловно нацистская страна, и все, кто ее поддерживают — точно такие же псы ада, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в передаче «Цивилизация «Россия» на Радио «Комсомольская правда».

Андрей Алексеев Красная Весна Сергей Кургинян

«Вы забудьте рассуждения о том, что это не нацистская система. Она нацистская. А то, что Зеленский имеет еврейскую кровь… ну не смешите мои руки. После 1946 года и Сан-Ремо нацизм очень сильно перегруппировался. А вы забыли, что Коломойский говорил, что он «жидобандеровец»? У людей, которые помнят, кто такой Бандера, просто пот на лбу выступает. Еврейский народ никогда не забудет, что они творили, как и польский. Однако, Польша – главный друг, а Израиль как-то балансирует, но не более. Но это ведь действительно большой очаг нацизма в Европе с крупной финансируемой армией и всем прочим», — заявил Кургинян.

И этот очаг нацизма в Европе будет дальше распространяться по всей Европе. И помогать этому будет ухудшение экономического положения населения этих стран, вызванное целенаправленным введением экономических санкций против России, которые бьют по Европе. Поэтому после всех этих либеральных европейских лидеров на волне народного негодования, которое было подогрето ранее коронавирусом, придут ультраправые исчадия ада.

«А кто такие эти левые? Это чудовища! Это монстры. Это какое-то такое извращение левой идеи… и оно хочет побеждать. Анархизм еще не синдикалистский, а покруче. Во что ввергают мир? Это что за последние времена. Так вот посреди последних времен вдруг оказалось, что десять раз подвергнутая этим разлагающим процедурам, умиротворениям, потребительскому обществу русские не оказались разложенными до конца. Они каким-то способом невесть за счет чего… они что-то сохранили, какие-то люди, которые хотели вести на Запад и были плоть от плоти западнической элиты сказали: «Не, ну вы ваще!», и началась заваруха», — продолжил эксперт.

Он также добавил, что Бандера — это пес ада, и все, кто с ним — это буквально псы ада. По его словам, люди, которые отказываются от человеческого существования и начинают жить тьмой, становятся страшнее бесов. Это не весь украинский народ, но это ядро, которое за восемь лет сумело заразить этой чумой существенные слои населения и молодежи Украины, и это очевидно.