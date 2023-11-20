Москва, 20 ноября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Украинские власти являются нацистами XXI века. Об этом 20 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Зураб Джавахадзе/ИЗВЕСТИЯ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Так она отреагировала на слова спикера Верховной рады Руслана Стефанчука, который заявил, что на Украине нет русских нацменьшинств, а их права должны быть ущемлены.

«Забыл добавить «майн фюрер» и зигануть. Нацисты XXI века», — написала Захарова.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Стефанчук заявил, что права русских на Украине должны быть ущемлены, а русских национальных меньшинств в стране нет и не может быть. По его словам, принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах не распространяется на русских.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила 9 ноября, что в стране не существует русского национального меньшинства. По её словам, на Украине нет ни одного юридически оформленного сообщества, которое бы идентифицировало себя как русское меньшинство, а есть украинцы, часть из которых разговаривает на русском языке.