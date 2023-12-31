Белгород, 31 декабря, 2023, 07:21 — ИА Регнум. По меньшей мере 22 человека погибли в результате массированного обстрела Белгорода со стороны украинских войск, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

«К большому сожалению, к большому горю у нас увеличилось количество погибших после вчерашнего обстрела Белгорода, их стало 22», — написал он.

Ранее число погибших составляло 21. В их числе было трое детей. Ночью в больнице скончался ещё один пострадавший.

Гладков принёс свои соболезнования родным и близким погибших. Губернатор также уточнил, что число пострадавших достигает 109. Среди них 25 тяжело раненых пациентов, которых готовят к отправке в федеральные клиники.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ атаковали жилые кварталы в центре Белгорода, используя ракеты «Ольха» с кассетной начинкой и снаряды реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Vampire». Российские военные уничтожили большую часть этих воздушных целей.

В результате обстрела оказались повреждены 30 многоквартирных домов, 344 квартиры, три частных дома и несколько социальных объектов. В Белгород по поручению президента России Владимира Путина прибыл его полномочный представитель в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щёголев. Он провёл совещание с губернатором области и силовым блоком, а также осмотрел места ударов ВСУ.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что ВСУ совершили теракт, атаковав город. Он предупредил, что виновных в этом преступлении ждёт возмездие.