Украина превращается в фашистское государство — мнение
Мариуполь, ДНР, 23 августа, 2021, 11:16 — ИА Регнум. Жительница Мариуполя Лилия Иванова на своей станице («ВКонтакте») перечислила признаки фашизма в формулировке знаменитого писателя и философа Умберто Эко и пришла к выводу, что все они присутствуют «в современном украинском обществе и постмайданной политики власти»:
- Культ традиции;
- Традиционализм и иррационализм как неприятие модернизма;
- Культ действия ради действия;
- Отсутствие критического подхода;
- Расизм, национализм и неприятие иного;
- Опора на пострадавший от кризиса фрустрированный средний класс;
- Идея внешнего врага и заговора против нации;
- Идея об оскорблении национального чувства;
- Милитаризм и осуждение пацифизма. Идея «последнего боя с вечным врагом», после чего наступит золотой век;
- Элитаризм;
- Культ героизма;
- Культ мужественности и пренебрежение к женщине;
- Популизм;
- Широкое использование новояза.
«В современном украинском обществе и постмайданной политике власти мы можем наблюдать абсолютно все эти признаки, что позволяет нам сделать вывод — Украина превращается в фашистское государство», — делает вывод Лилия Иванова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вадим Наумов в своей статье отмечал, что эпоха уничтожения всего, что даже отдаленно напоминало о том, что русские и украинцы не просто братья, а один народ, началась еще в 1994 году, когда победивший за счет голосов промышленного и хорошо образованного Юго-Востока Украины Кучма обманул ожидания и с места в карьер начал строить свое собственное удельное княжество.
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