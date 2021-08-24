Киев, 24 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. По мнению экспертов, призывы президента Украины Владимира Зеленского в адрес жителей Донбасса уезжать в Россию являются элементом заигрывания с украинскими националистами. Об этом в соцсети «ВКонтакте» пишет Артём Бузила.

President.gov.ua На Украине

«Украина — это националистическое фашистское государство», — заявил подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, слова которого цитирует EADaily.

«Украина является таковым (государством) де-факто, да и де-юре уже практически стало таковым», — пояснил он.

Также он отметил, что лозунги Зеленского, обнародованные на телеканале «Дом», можно сравнить с фашистскими высказываниями.

«Почему жители Донбасса должны уезжать с той земли, где они родились, выросли, где похоронены их предки? Возможно, самому Зеленскому стоило бы уехать с Украины. Но на историческую родину ему уже точно не светит вернуться, поскольку я думаю, что Израиль очень внимательно за этим всем следит. Но в любом случае ему придется покинуть страну первым, нежели жителям Донбасса, которые защищают свои земли», — подчеркнул он.

Историк и политолог из Луганска Дмитрий Крысенко считает, что высказывание Зеленского лишний раз говорит о том, что на Украине нет президента.

«Любой президент ратует за то, чтобы его страна прирастала населением, а здесь человек открыто отправляет в другую страну несколько миллионов граждан Украины — государства, президентом которого он должен являться.

По сути, этим заявлением Зеленский попросту показал свою слабость, свою некомпетентность и несостоятельность как президента. Президент — это центр, вокруг которого должны объединяться все силы государства», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель российского МИД Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemze напомнил, что Зеленский дал совет русским «уезжать и искать себе место в России». Подобные заявления Москва расценивает как разжигание межнациональной розни.

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