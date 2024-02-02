* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 2 февраля, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению бойца «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рената Алиева за совершённые в марте 2022 года убийства мирных жителей Мариуполя, сообщил 2 февраля Следственный комитет.

СК России

Алиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ о жестоком обращении с гражданским населением, а также об убийстве двух и более лиц, совершенных организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти, сказано в сообщении СК.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года Алиев вместе с сослуживцами выполнял боевую задачу по охране и обороне участка местности в городе Мариуполе и находился на боевой позиции, оборудованной в одном из многоквартирных жилых домов. Обнаружив передвижение мужчины и женщины, не участвовавших в вооружённом конфликте, Алиев отдал приказ своему подчинённому Олегу Лукьяненко убить их. Лукьяненко расстрелял двух человек из снайперской винтовки», — отметила пресс-служба ведомства.

Спустя несколько дней после описанного преступления Алиев на улице убил ещё одного мирного жителя, выстрелив ему из автомата в голову. Также в конце марта 2022 года он отдал приказ сослуживцам Руслану Колодяжному и Анатолию Стронько расстрелять двух невооружённых мирных жителей, рассказали в пресс-службе.

«В ходе предварительного следствия Алиев не признал свою вину, отрицал свою причастность к совершению преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Ранее Лукьяненко осуждён к пожизненному лишению свободы, а Колодяжный и Стронько к длительным срокам лишения свободы», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года Верховный суд ДНР вынес приговор в отношении 27-летнего морпеха ВСУ Ивана Тарана, расстрелявшего семерых мирных жителей Мариуполя. Он был приговорён к пожизненному заключению.

В декабре 2023 года суд признал бойца морской пехоты ВСУ Дмитрия Шалара виновным в расстреле мирных жителей Мариуполя и приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима.