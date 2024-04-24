Вашингтон, 24 апреля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. В задержке утверждения пакета военной помощи для Украины виновен журналист Такер Карлсон, заявил глава Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл.

Gage Skidmore Митч Макконнелл

Лидер республиканцев напомнил, что именно февральское интервью Карлсона с президентом России Владимиром Путиным поспособствовало «демонизации Украины».

«У него была огромная аудитория, и он убедил многих рядовых республиканцев (не одобрять помощь Киеву). Возможно, это была ошибка. Я думаю, что у экс-президента США (Дональда Трампа) были неоднозначные взгляды на это», — сказал Макконнелл в ходе пресс-конференции.

По его словам, Трамп, «похоже, вообще не хотел, чтобы мы что-то делали».

Как сообщало ИА Регнум, в феврале американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина. Видеозапись экс-ведущий Fox News опубликовал 9 февраля. В ходе беседы российский лидер ответил почти на 60 прямых и уточняющих вопросов. Разговор длился 2 часа 7 минут 18 секунд.

Карлсон подчеркнул, что каждый желающий сможет посмотреть интервью целиком, как оно было записано, без редактирования. Журналист добавил, что американцы имеют право получить полную информацию о том конфликте, в который их вовлекли.

Американское общество живёт в полной информационной блокаде, это вскрыло интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Американцам скармливают внутренний нарратив, прежде всего, Демократической партии, пояснил глава ведомства.

Выделение Киеву нового пакета военной помощи позволит удовлетворить «самые насущные потребности» украинской армии, заявил 23 апреля в ходе брифинга официальный представитель минобороны США генерал Патрик Райдер.

23 апреля в Сенате США провели процедурное голосование об оказании помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву. Объём пакета составил 95 млрд долларов, из них для Украины предусмотрен 61 млрд долларов.