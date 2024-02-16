Москва, 16 февраля, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Американское общество живёт в полной информационной блокаде, это вскрыло интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил 16 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на научно-практической конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины».

Известия/Алексей Агарышев

«Прозрение, которое вдруг наступило в американском обществе после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, говорит об одном. Главное для меня — оказалось, что американское общество живёт в полной информационной блокаде. Им скармливают внутренний нарратив, прежде всего, Демократической партии», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 февраля американский журналист Такер Карлсон на своём сайте выложил интервью с президентом России. За время беседы Карлсон задал примерно 60 вопросов, включая уточняющие, об Украине, США, Западе.

Путин подробно объяснил предысторию конфликта на Украине, отметил, что в планах России нет нападений на страны НАТО, а также подчеркнул готовность России к диалогу по Украине при условии выполнения требований Москвы.

Также прозвучали вопросы о Китае и БРИКС, о роли доллара в мировых делах, о христианстве, будущем искусственного интеллекта и об отношении Путина к бизнесмену Илону Маску.