Вашингтон, 23 апреля, 2024, 23:54 — ИА Регнум. Выделение Киеву нового пакета военной помощи позволит удовлетворить «самые насущные потребности» украинской армии, заявил 23 апреля в ходе брифинга официальный представитель минобороны США генерал Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум

«Этот военный пакет помощи будет основан на самых насущных потребностях Украины», — сказал он.

При этом Райдер не стал анонсировать поставки до тех пор, пока проект поддержки Украины не будет одобрен Сенатом и подписан президентом США Джо Байденом.

Представитель Пентагона предположил, что в пакет включат средства противовоздушной обороны и боеприпасы. Других подробностей Райдер не привёл.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Сенате США провели процедурное голосование об оказании помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву. Кроме того, сенаторы поддержали введении дополнительных санкций против Китая. Объём пакета составил 95 млрд долларов, из них для Украины предусмотрен 61 млрд долларов. Окончательное одобрение пакета Сенатом ожидается на текущей неделе. Затем документ отправят на подпись Джо Байдену, который уже обещал подписать его.

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов 20 апреля. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против. Законопроект направили в Сенат. Перед этим конгрессмены приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля отметил, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине.