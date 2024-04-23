Вашингтон, 23 апреля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Сенат США в ходе процедурного голосования принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву. Кроме того, сенаторы поддержали введении дополнительных санкций против Китая.

Иван Шилов ИА Регнум

Объём пакета составил 95 млрд долларов, из них для Украины предусмотрен 61 млрд долларов, 26 млрд долларов — для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа.

Окончательное одобрение пакета Сенатом ожидается на текущей неделе. Затем документ отправят на подпись к президенту США Джо Байдену, который уже обещал подписать его.

В пакет законопроектов вошла инициатива о возможном запрете в США видеосервиса TikTok. Законодатели предложили предоставить китайской компании ByteDance один год на продажу соцсети, иначе может последовать запрет TikTok в США.

Как сообщало ИА Регнум, по данным агентства Reutres, США готовятся выделить Украине первый пакет военной помощи в 1 млрд долларов после принятия Конгрессом закона о помощи союзникам. Средства будут выделены из законопроекта, который, возможно, одобрит Сенат, после его подпишет глава Белого дома. В пакет помощи войдут транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение.

Военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов считает, что никакая помощь сейчас не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена. Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены, добавил эксперт.

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что возможное изъятие российских активов разрушит мировую экономику. Это абсолютно незаконно и нелегитимно, в Европе все понимают, что этого делать нельзя, добавила она.