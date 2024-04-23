Замглавы Минобороны РФ Иванов давно находился в разработке силовиков
Замминистра обороны РФ Иванов уже давно находился в оперативной разработке
Москва, 24 апреля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Подозреваемый в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов долгое время находился в оперативной разработке, подтвердили в правоохранительных органах.
«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — рассказали ТАСС правоохранители.
Оперативное сопровождение уголовного дела ведётся военной контрразведкой ФСБ, с Ивановым проводятся следственные действия.
Других подробностей силовики не привели.
Как передавало ИА Регнум, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу были проинформированы о планируемом задержании Тимура Иванова.
Следственный комитет России вечером 23 апреля сообщил о задержании Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ещё днём задержанный Тимур Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.
Следствие будет требовать ареста Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.
Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года. В его обязанности входило курирование вопросов, связанных с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.