Москва, 24 апреля, 2024, 02:41 — ИА Регнум. Подозреваемый в получении взятки заместитель министра обороны России Тимур Иванов долгое время находился в оперативной разработке, подтвердили в правоохранительных органах.

Mil.ru Тимур Иванов

«Скажем так, в оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад. Материалы основаны в том числе на свидетельских показаниях и на результатах оперативных мероприятий», — рассказали ТАСС правоохранители.

Оперативное сопровождение уголовного дела ведётся военной контрразведкой ФСБ, с Ивановым проводятся следственные действия.

Других подробностей силовики не привели.

Как передавало ИА Регнум, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу были проинформированы о планируемом задержании Тимура Иванова.

Следственный комитет России вечером 23 апреля сообщил о задержании Тимура Иванова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По делу проводятся необходимые следственные действия, включая обыски по месту жительства. Военному чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ещё днём задержанный Тимур Иванов был в числе присутствующих на заседании коллегии Минобороны России.

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Следствие будет требовать ареста Иванова. Совершённое им преступление относится к особо тяжким.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны РФ с мая 2016 года. В его обязанности входило курирование вопросов, связанных с управлением имуществом, расквартированием войск, жилищным и медицинским обеспечение ВС России, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом объектов Минобороны.