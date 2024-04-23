Москва, 23 апреля, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Следствие будет требовать ареста замминистра обороны Тимура Иванова, заявили 23 апреля в правоохранительных органах.

Алексей Ерешко /РИА Новости Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Уточняется, что в отношении подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере проводятся следственные действия. Совершённое Ивановым преступление относится к особо тяжким.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет РФ информировал о задержании заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова, сообщил 23 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.