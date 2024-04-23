Вашингтон, 24 апреля, 2024, 01:09 — ИА Регнум. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал очередное заявление Белого дома о планах по ужесточению санкций для российской энергетики, прежде всего для СПГ-проектов. По словам дипломата, стремление США оказать давление на энергокомплекс продиктовано желанием доминировать на рынках.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Энергобезопасность по Вашингтону — желание доминирования на рынках, полное подчинение сателлитов и купирование любой конкуренции. Сомневаемся, что такие подходы жизнеспособны в многополярном мире», — процитировала Антонова дипмиссия.

Российский дипломат также подчеркнул, что в Вашингтоне перестали скрывать подлинный замысел санкций, продемонстрировав «банальные конъюнктурные и хищнические амбиции».

«Налицо тривиальный сценарий: если американцы не могут выстоять в честном экономическом соперничестве, в ход идут санкции», — заключил Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА Регнум, Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, заявил 23 апреля помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

По его словам, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Ранее Пайетт заявлял, что Соединённые Штаты хотят не допустить реализации российского проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2». Отмечалось, что США для срыва этого проекта остановили поставку в Россию специальных танкеров, а также стараются помешать ей самостоятельно построить аналогичные суда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в декабре заявляла, что США, пытаясь помешать реализации «Арктик СПГ 2», разрушают глобальную энергетическую безопасность.