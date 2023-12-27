Москва, 27 декабря, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Действия США против проекта «Арктик СПГ-2» разрушают мировую энергетическую безопасность. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

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«Ситуация вокруг «Арктик СПГ-2» ещё раз подтверждает разрушительную для глобальной экономической безопасности роль Вашингтона, который на словах говорит о необходимости соблюдения этой безопасности, на самом деле преследует свои собственные корыстные интересы, пытается вытеснить бизнес-конкурентов и разрушает мировую энергетическую безопасность», — сказала Захарова.

Своими действиями США лишь усложняют цепочки поставок энергоресурсов (в данном случае сжиженного природного газа — Прим. ред.) для конечного потребителя, считает представитель МИД. Кроме того, Захарова обратила внимание на взаимоотношения России и Китая в сфере энергетики. Это — одна из важнейших составляющих совместной работы стран. Она отметила, что РФ и КНР будут развивать энергетическое партнёрство, несмотря на санкции, которые наложил Запад на проект «Арктик СПГ-2».

«Ряд западных стран стремится за счёт применения абсолютно нелегитимных односторонних ограничений помешать развитию энергетического партнерства между Россией и Китаем, добиться для себя нерыночными методами несправедливых преимуществ», — пояснила Захарова.

Такие действия категорически неприемлемы, особенно в отношении крупных международных гражданских проектов, как «Арктик-СПГ 2», уверена Мария Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, западные СМИ заявляли о том, что власти США намерены «убить» проект «Арктик СПГ-2», чтобы не дать России стать самым крупным поставщиком сжиженного природного газа в мире. Из-за санкций против проекта по производству СПГ РФ может потерять 4% рынка планеты. Помощник госсекретаря США Джеффри Пайетт заявил, что помимо санкций, США также пытаются влиять на те государства, которые «исторически зависимы от ресурсов России». Он отметил — в Вашингтоне довольны результатом своей работы.

25 декабря стало известно, что четыре иностранных акционера заморозили участие в проекте «Арктик СПГ-2». Это две копании из Японии, по одной из Китая и Франции. Приостановка означает, что в это время партнеры не будут выделять деньги на проект. Также они не дают гарантии выкупа планируемого к добыче топлива.

Вместе с тем, российский эксперт Вадим Понкратов считает, что Евросоюз просчитался решив сменить Россию, как поставщика СПГ на США. Потребители в странах ЕС поняли, что это значительно дороже. Нет стабильных графиков поставок СПГ, как это было при сотрудничестве с РФ. Кроме того, государства блока более зависимы от поставок сжиженного природного газа, поскольку практически похоронили для себя возможность поставок через трубопроводы, рассказал специалист.