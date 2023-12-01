Вашингтон, 1 декабря, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Введённые западными странами санкции против России сохранятся на долгие годы. Об этом 30 ноября заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт, его слова процитировала газета Financial Times.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Это [антироссийские санкции] то, чего нам придётся придерживаться долгие годы», — сказал он в интервью изданию.

Пайетт уточнил, что также США намерены в два раза сократить доходы России от продажи нефти и газа до 2030 года.

«Мы собираемся сделать всё возможное, чтобы воплотить это в жизнь», — добавил помощник госсекретаря США.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 ноября заявил, что большая часть введённых Западом санкций останется в силе после окончания конфликта на Украине. По его мнению, на фоне этого России нужно всё производить самостоятельно, чтобы не пострадать в случае введения каких-либо ещё санкций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 ноября заявил, что государства Европы могут выжить без России, однако при этом они потеряют конкурентоспособность на рынке, потому что при таком развитии ситуации им придётся покупать сырьё по высокой цене. Он отметил, что в этом случае промышленность Европы окажется в предбанкротном состоянии.