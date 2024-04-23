Вашингтон, 23 апреля, 2024, 21:49 — ИА Регнум. Вашингтон продолжит вводить санкции против российского энергетического сектора и связанной с ним инфраструктуры, заявил 23 апреля помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт на конференции по энергетической безопасности на площадке Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы продолжим закручивать гайки и продолжим вводить санкции в отношении широкого круга компаний, задействованных в развитии ключевых проектов в сфере энергетики, а также будущих проектов в этой сфере и связанной с ними инфраструктуры», — сказал он.

По словам замминистра энергетики США, санкции, в частности, будут касаться предприятий, занятых в закупках материалов и передовых технологий для будущих энергетических проектов России.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пайетт заявлял, что Соединённые Штаты хотят не допустить реализации российского проекта по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2». Отмечалось, что США для срыва этого проекта остановили поставку в Россию специальных танкеров, а также стараются помешать ей самостоятельно построить аналогичные суда.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в декабре заявила, что США, пытаясь помешать реализации «Арктик СПГ 2», разрушают глобальную энергетическую безопасность.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов 10 апреля, комментируя угрозы Госдепа в адрес «Арктик СПГ 2» и других российских проектов нефтегазовой отрасли, назвал действия США «банальным торгашеством». Он отметил, что американские политики заявляют, что стараются лишить доходов Россию, но на деле стремятся обеспечить преимущества для собственных производителей.

Проектная мощность «Арктик СПГ 2» по производству СПГ после ввода в эксплуатацию всех трёх его очередей составляет 19,8 млн тонн.