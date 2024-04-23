Москва, 23 апреля, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в зоне проведения спецоперации уничтожили американскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK. Об этом 23 апреля на брифинге проинформировал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — сказал он.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в ВС РФ поразили склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живую силу и военную технику ВСУ в 115 районах.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля Конашенков доложил об уничтожении украинской пусковой установки ЗРК С-300ПС и радиолокатор обнаружения воздушных целей.

18 апреля, Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными в зоне спецоперации двух пусковых установок с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.

Вместе с тем Минобороны 14 апреля сообщило, что российские военные поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T. В тот же день ведомство показало видео уничтожения ЗРК IRIS-T.