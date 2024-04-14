Москва, 14 апреля, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Минобороны России показало видео уничтожения зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства ФРГ. Кадры опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.

Кадр из видео

На видеокадрах видно, как ВС РФ наносят удар по замаскированной позиции ЗРК.

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Как передавало ИА Регнум, 14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков доложил об уничтожении пусковой установки ЗРК IRIS-T и склада боеприпасов ВСУ.

Ранее официальный представитель российского военного ведомства заявлял, что за неделю российские военные уничтожили в зоне спецоперации пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов противника. По данным ведомства, ВСУ остались без пяти установок ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.