Москва, 14 апреля, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России поразили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T производства Германии и склад боеприпасов ВСУ, сообщил 14 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости/ Станислав Красильников

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и склад боеприпасов», — сказал он.

Также, согласно данным министерства, было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в 129 районах.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель российского военного ведомства заявлял, что за неделю российские военные уничтожили в зоне спецоперации пять пусковых установок зенитных ракетных комплексов противника. По данным ведомства, ВСУ остались без пяти установок ЗРК SAMP/T франко-итальянского производства, С-300 и С-125, а также двух радиолокационных станций обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Конашенков также сообщал, что российские войска поразили объекты топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины, отвечая на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России. За период с 6 по 12 апреля по этим объектам нанесён один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками, все цели поражены.

Накануне в Минобороны проинформировали об уничтожении за сутки трёх складов с вооружением для ВСУ, пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-125 и 266 беспилотников.