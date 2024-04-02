Москва, 2 апреля, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Блогер Елена Блиновская заявила, что готова заключить мировое соглашение с Федеральной налоговой службой. Об этом стало известно 2 апреля.

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«Блиновская готова подписать мировое соглашение с налоговой и заложить дом, чтобы погасить все долги — около 1,4 млрд рублей», — сообщила телеканалу RT адвокат Блиновской Наталья Сальникова.

Она отметила, что обращение уже направили, но ответа ещё не последовало.

Как сообщало ИА Регнум, в конце апреля 2023 года в отношении блогера возбудили уголовное дело о неуплате налогов. Блиновскую задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан.

По версии следствия, она скрыла информацию о доходах и не выплатила налогов на 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

В рамках заседания суда 22 января Блиновской предъявили новое обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей, совершённым группой лиц по предварительному сговору. Она отказалась признать вину.

В ходе расследования её перевели под стражу в женский следственный изолятор № 6 по Москве («Печатники»). Она находилась под домашним арестом, но из-за нарушения его условий суд отправил её в СИЗО. Замоскворецкий районный суд Москвы также продлил арест имущества и денежных средств родственников Блиновской до 26 апреля. В марте Следственный комитет завершил предварительное следствие уголовного дела в отношении Елены и Алексея Блиновских.