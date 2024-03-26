Москва, 26 марта, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Блогер и основательница проекта «Марафон желаний» Елена Блиновская и её супруг Алексей начали ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Елена Блиновская и её супруг Алексей

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд», — рассказали в пресс-службе ТАСС.

Как передавало ИА Регнум 22 марта, следователи предъявили Елене Блиновской расширенное обвинение в окончательной редакции.

«В связи с расширенным обвинением Елена заявила, что признаёт вину только в уклонении от уплаты налогов», ― уточнила адвокат Блиновской Наталия Сальникова.

Юрист уточнила, что уголовное дело Блиновских содержит порядка 30 томов.

27 апреля 2023 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о неуплате налогов против Блиновской. Блогершу задержали в Смоленске при попытке бежать в Казахстан через Белоруссию. По версии следствия, она скрывала информацию о доходах и не выплатила налоги на 918 млн рублей. Также её обвинили в неправомерном обороте средств платежей, совершённом группой лиц по предварительному сговору.