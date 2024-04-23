Пекин, 23 апреля, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Китай категорически осуждает любые проявления терроризма и полностью поддерживает усилия России по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК Компартии КНР, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Санкт-Петербурге.

Максим Блинов/РИА Новости

«Совсем недавно в Подмосковье произошёл чудовищный теракт, который унёс жизни множества людей. Председатель Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнований», — отметил он.

Чэнь Вэньцин выразил народу России соболезнования в связи с терактом и подчеркнул, что Пекин выступает категорически против терроризма во всех его проявлениях, осуждает теракт в «Крокус Сити Холле», а также поддерживает все усилия российской стороны, которые направлены на обеспечение национальной безопасности.

Как передавало ИА Регнум, теракт в «Крокусе» совершили вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». В результате атаки погибли 145 человек, ещё 550 пострадали. По делу о теракте арестовали 11 человек, включая четверых непосредственных исполнителей, задержанных в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Басманный суд заключил их под стражу до 22 мая.

Директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников 26 марта заявил, что показания фигурантов дела о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след.

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН 12 апреля подчеркнул, что нет никаких сомнений в непосредственной вовлечённости Украины в произошедший теракт.

19 апреля генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что украинский след в деле о теракте в «Крокус Сити Холле» очевиден. Все причастные к теракту, в том числе организаторы, спонсоры и идейные вдохновители, будут привлечены к ответственности, подчеркнул глава ведомства.