Болгария, 23 апреля, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Власти столицы Болгарии Софии постановили возобновить демонтаж памятника Советской армии, сообщило 23 апреля Болгарское телеграфное агентство. 22 апреля с памятника были сняты облицовочные плиты с надписями.

Benjamín Núñez González (cropped) / Monumento al ejército rojo

Агентство напомнило, что ранее Административный суд Софии запретил демонтаж памятника, признав его незаконным. При этом бронзовые фигуры монумента уже были разрезаны и перевезены на склад временного хранения. В дальнейшем их предполагается перевезти в музей социалистического искусства в Софии.

Глава администрации региона Вяра Тодева в декабре 2023 года подписала указ о сносе памятника на основании проверки его состояния, согласно которой на монументе якобы обнаружили трещины и эрозию, представляющие опасность для людей.

Позднее Высший административный суд Софии признал постановления нижестоящей инстанции недействительными. Суд определил, что общественные организации не вправе оспаривать решение о демонтаже. Руководствуясь этим заключением суда, главный архитектор Софии дал указание продолжать демонтаж.

«Технический демонтаж»

Тодева 23 апреля рассказала телеканалу BTV, что в настоящее время идут работы по консервации постамента (подготовка к бетонированию площадки), на котором находились бронзовые фигуры. Эти работы, по словам Тодевой, защитят монумент от осадков. Снятые гранитные панели были ранее повреждены и могли обрушиться, добавила она.

Ремонтироваться памятник не будет, потому что его будущее еще не определено, сказала также Тодева. Она сообщила, что попросила главу технического правительства Болгарии Димитара Главчева обеспечить финансирование работ по реставрации фигур и барельефов памятника. Их стоимость оценивается в 1,5 млн евро.

Памятник Советской армии был установлен в Софии в 1954 году. Несколько раз его пытались разрушить вандалы. В 2023 году депутаты совета столицы Болгарии согласовали проект о демонтаже и перемещении памятника. Бронзовые фигуры монумента были демонтированы в том же году. Их разрезали, убрали с пьедестала и вывезли на склад в окрестностях Софии. Фигуры хранятся на открытом воздухе. Власти объясняли разрушение памятника его «техническим демонтажем», якобы необходимым для реставрации монумента.

Реваншизм неонацистской нечисти

В Болгарии ранее выступали с инициативами о демонтаже и переносе и ряда других монументов, связанных с Россией и Советским Союзом, в том числе памятника солдату-освободителю «Алёша». Соответствующее предложение на рассмотрение городского совета города Пловдива внесли депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Монумент предложили перенести в музей социалистического искусства в Софии. Депутаты заявили, что перемещение памятника якобы станет «моральным актом» в память о жертвах тоталитарного режима.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла действия властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии в Софии непростительными. Она подчеркнула, что болгарские лидеры «без всякой застенчивости» проигнорировали предложения России провести консультации по дальнейшей судьбе монумента.

Уничтожение в ряде стран мира связанных с Россией и Советским Союзом памятников объясняется невежеством, и последствия этих действий будут плачевными, отмечал во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде в январе 2024 года президент России Владимир Путин.

Ранее глава государства также заявлял, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Путин назвал это откровенным реваншизмом со стороны тех, кто готовил новый поход на Россию и «собрал неонацистскую нечисть со всего мира».