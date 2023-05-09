Москва, 9 мая, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Преступлением и надругательством над подвигами советских воинов является снос мемориалов в некоторых странах. Об этом 9 мая заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы видим, как в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать», — сказал Путин.

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Он отметил, что такое надругательство также является преступлением и откровенным реваншизмом тех, кто готовил новый поход на Россию и «собрал неонацистскую нечисть со всего мира».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин, выступая на параде Победы, назвал киевский режим преступным. Он отметил, что украинский народ стал заложником госпереворота и сложившегося на его базе преступного режима его западных хозяев.

9 мая в Москве на Красной площади прошёл военный парад, посвящённый 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие прибыли лидеры Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркмении и Армении Садыр Жапаров, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов и Никол Пашинян.