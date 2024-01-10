София, 10 января, 2024, 17:59 — ИА Регнум. В Болгарии задумались о переносе памятника советскому солдату-освободителю «Алёша». Такое предложение на рассмотрение городского совета города Пловдива внесли депутаты партии «Демократы за сильную Болгарию». Об этом сообщили в пресс-службе политического объединения.

Игорь Ленкин/ТАСС

Согласно инициативе парламентариев Владимира Славенски и Йоно Чепилски, его предлагают перенести в музей социалистического искусства в Софии. При этом работы по перемещению монумента нужно завершить до конца 2024 года.

Как отметило «Дарик-радио», в музее нет места и для бронзовых скульптур, а тем более для такого масштабного монумента.

Депутаты утверждают, что перемещение памятника является «моральным актом», который необходимо осуществить в честь болгарской истории, национального достоинства и в память о жертвах тоталитарного коммунистического режима.

Ожидается, что депутаты городского совета рассмотрят это предложение на сессии 17 января.

Памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» открыли 5 ноября 1957 года на высоком холме Бунарджик в Пловдиве (Болгария). Идея памятника появилась у жителей города в 1948 году. В конкурсе проектов, объявленном годом позднее, приняли участие десять коллективов. В 1950 году комиссия отдала победу проекту скульпторов под руководством Васила Радославова.

Высота скульптуры советского солдата, водружённого на шестиметровый постамент, составляет 11 метров. Воин держит в руке направленный к земле пистолет-пулемёт Шпагина.

В начале 90-х годов городское правительство приняло решение снести монумент, однако его спасло общественное мнение.

Как сообщало ИА Регнум, 12 декабря в Софии по распоряжению властей Болгарии начали демонтаж памятника Советской армии, установленного в 1954 году в знак признательности советским воинам-освободителям. Бронзовые фигуры, стоящие на пьедестале, разрезали на части весом не более четырёх тонн каждая.

Уточняется, что губернатор Софийского района Вьяра Тодева подписала указ о сносе памятника на основании последней проверки его состояния. Якобы по результатам проверки на монументе обнаружили трещины и эрозию, представляющие опасность для людей. По словам Тодевой, после демонтажа фигуры будут переданы в собственность государства.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга указала на непростительность действий властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии. Захарова подчеркнула, что власти Болгарии «без всякой застенчивости» проигнорировали предложения России провести консультации по дальнейшей судьбе монумента.

Врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества 5 декабря сообщил, что на сегодняшний день в Европе демонтировали свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.