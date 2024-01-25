Калининград, 25 января, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Уничтожение памятников в других странах мира является невежеством. Об этом 25 января во время беседы со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта в Калининграде заявил президент России Владимир Путин.

Вячеслав Прокофьев/РИА Новости Владимир Путин

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Глава государства подчеркнул, что последствия таких действий будут плачевными. Российский лидер напомнил, что в европейских странах уничтожают мемориалы героям Великой Отечественной войны и просто российские, советские монументы, например. памятники Пушкину.

«Это, конечно, потрясающее невежество и непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует», ― резюмировал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин во время выступления на параде Победы на Красной площади назвал преступлением и надругательством над подвигами советских воинов снос мемориалов в некоторых странах.

Он напомнил, что в ряде стран безжалостно и хладнокровно разрушают мемориалы советским воинам, сносят памятники великим полководцам, создают настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать.

По словам главы государства, это является откровенным реваншизмом тех, кто готовил новый поход на Россию и «собрал неонацистскую нечисть со всего мира».

В Болгарии 12 декабря демонтировали памятник Советской армии в самом центре Софии. Губернатором Софийского района Вьяра Тодева заявила, что фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять.

Киевские власти 16 декабря демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в сквере Дарницкого района. В городском департаменте территориального контроля напомнили, что недавно украинское правительство приняло решение об изъятии из Госреестра недвижимых памятников национального значения монументов некоторым российским и советским деятелям, что позволило запустить процессы их демонтажа.