София, 12 декабря, 2023, 16:24 — ИА Регнум. В Болгарии приступили к демонтажу памятника Советской армии, расположенного в самом центре Софии. Об этом сообщили газета The Sofia Globe

GLOBAL LOOK PRESS

Работы по сносу монумента в честь советских воинов-освободителей начали утром 12 декабря. Вокруг памятника усилили присутствие полиции и жандармерии.

«Это соответствовало приказу, изданному несколько дней назад губернатором Софийского района Вьярой Тодевой на том основании, что проверка показала, что трещины и эрозия в 70-летнем сооружении представляют опасность для горожан», — говорится в материале.

Тодева, выступая перед журналистами, сказала, что фигуры переведут в государственную собственность и будут строго охранять. Она добавила, что поступило предложение выставить фигуры в Музее социалистического искусства в Софии. При этом судьба остальной части сооружения и пространства, где оно находится, пока не решена.

Скульптор Марин Марков, подготовивший экспертное заключение, сообщил, что на ногах фигуры солдата имеются трещины, достигающие 4-5 сантиметров, которые разошлись по всей длине. По его словам, при установке памятника в ноги фигуры залили бетон, в результате чего с годами туда проникла влага, которая и разрушила металл.

Как сообщало ИА Регнум, врио директора департамента Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов 5 декабря сообщил, что на сегодняшний день в Европе демонтировано свыше 3000 памятников советским воинам-освободителям.

При этом, по его словам, в Польше по состоянию на 1 декабря текущего года снесли 468 памятников советским воинам из 561, установленных вне мест воинских захоронений. Осталось всего 93 объекта.

Специалист добавил, что в Чехии из 665 военно-мемориальных объектов и отдельных захоронений полностью ликвидировали 28. Кроме того, с 22 объектов сняли символику, красные звёзды, убрали надписи.

Таранов отметил, что в соответствии с законами о «декоммунизации» уничтожение памятников советским воинам-освободителям в странах Европы продолжится.

4 октября в Киеве завершили работы по демонтажу советской звезды со стелы, установленной в честь 60-летия победы СССР над Германией на проспекте Победы. Обелиск в честь города-героя установили в столице Украины 8 мая 1982 года. На стеле высотой 43 метра были изображены бронзовые Звёзды Героя Советского Союза и Орден Ленина. В конце апреля прошлого года с обелиска демонтировали два Ордена Ленина.